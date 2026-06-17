Мицкоски: Ова не е спринт, ова ќе биде маратон, имајќи ги предвид грешките од минатото

Она што го води денес СДСМ, партијата која го донесе Преспанскиот договор, на отворена сцена испраќа пораки полни со конструкции и лаги, но факт е и не смееме да заборавиме дека тогашните евробирократи ни ветуваа дека ќе имаме големи придобивки од потпишувањето на тој Договор – бесплатно и поквалитетно здравство, образование, повеќе за младите, веднаш ќе влеземе во НАТО, веднаш ќе ги почнеме и ќе ги завршиме преговорите, но ништо од тоа не се случи. Ако се исклучи членството во НАТО, се останато не се случи.

Ова го истакна денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговорајќи на новинарски прашања во врска со осумгодишнината од потпишувањето на Преспанскиот договор и соработката со јужниот сосед.

Поучени од тие лекции од минатото, ние денес ја водиме нашата надворешна политика, политика која не е составена од гланцање чевли на евродипломати во Брисел и коленичење, туку која се темели на аргументи. Така се бориме во овој момент и така создадвме пријатели. Ова не е спринт, ова ќе биде маратон, имајќи ги предвид грешките од минатото. Но, ние сме подготвени да се бориме, се бориме и така ќе продолжиме, додаде премиерт Мицкоски.

Владата е свесна, рече, дека ќе има многу предизвици, но е подготвена да ги решава еден по еден.

Никако нема да се предадеме. Битно е дека Македонија забрзува и дека како многу пати во минатото, и овојпат ќе победиме, потенцира Мицкоски.

Тој е дециден дека нема никаков проблем да се сретне со сите соседи и да разговара на сите теми, па и за оние за кои не постои согласност од двете страни.