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Неделник

Поради Милица, Аргентинецот Вилдоза потпиша за Партизан и прими православна вера

Спорт шоу

27.07.2026

Aргентинецот Лука Вилдоза е нов играч на Партизан. Тој е во брак со одбојкарката Милица Тасиќ.Србинката и Аргентинецот се венчаа пред една година, а Милица го роди својот син Тео пред неколку недели.

Лука станува Србин

Лука Вилдоза моментално нема српски пасош, но врз основа на неговиот брак со српска државјанка, би можел да добие еден без поголеми проблеми.

Аргентинскиот плејмејкер и српската одбојкарка се запознаа додека Вилдоза играше за Црвена Звезда. . Црвено-белите не беа задоволни од настапите на Вилдоса, Аргентинецот ја продолжи кариерата во Панатинаикос, но влезе и во романтична врска со убавата Милица. Набргу потоа, двојката се сврши, а пред една година се венчаа. Аргентинецот одлучи да ја промени религијата поради љубов и стана православен.

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