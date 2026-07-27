Ќерката на Драган Џајиќ стана спортска новинарка на РТС. Драгана позираше во розов костим за капење кој совршено ја истакнуваше нејзината витка линија, рамен стомак и извајани стомачни мускули на кои очигледно работи напорно. Tаа со години го „обликува“ својот стил и гради свој препознатлив стил. Затоа не е изненадувачки што луѓето на мрежите едноставно не престануваат да ѝ даваат комплименти за нејзиниот изглед.

Драгана веќе неколку години ужива во хармонична семејна идила со Милош Ивановиќ, братот на нашата шампионка во тенис Ана Ивановиќ. Двајцата ја крунисаа својата љубов со брак во кој добија син.