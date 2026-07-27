Нема да дозволам уставни измени какви што бара Бугарија, но ќе продолжиме да разговараме, вели Мицкоски додавајќи дека со принципите нема играње

Уставните измени во оваа форма како што сега се бара нема да се случат, порача вечерва премиерот Христијан Мицкоски.



Да разговараме. Јас сум подготвен да разговарам со секого секаде. Јас не сум секундант за да ви кажам до кога. Додека е потребно за да се најде решение коешто ќе биде одржливо и коешто ќе нè однесе до крајната цел. А во меѓувреме ќе испорачуваме со реформската агенда, ќе правиме подобро општество, подобри услови за живот и така – потенцираше Мицкоски во гостување во поткастот „Риштази“ со Назим Рашиди.

Тој исто така додаде дека во целиот овој процес работите треба да се гледаат принципиелно, а принципите треба да важат за сите бидејќи со истите нема играње.

Мора работите да ги гледате принципиелно. Со принципите нема играње. Вие рековте тоа што договорила македонската Влада со Брисел, но еве јас нема да навлегувам која Влада договорила и нема да навлегувам кој бил нашиот став тогаш и како сето тоа беше договорено. Нема да навлегувам, јавноста го знае, го слушнала итн. И ние сме свесни што договорила таа некоја претходна влада, но исто така во Бугарија некоја претходна влада договорила нешто коешто се вика почитување на човекови права. Сега од нас се бара по принципот, ние сме внатре вие сте надвор и вие сакате да дојдете внатре, да прифатиме тоа што е договорено, а од друга страна тоа што го прифатила некоја бугарска влада, во случајов почитување на човекови права, јасно е дека имаме дузина пресуди од Стразбур, од Судот за човекови права за македонската заедница во Бугарија, да се почитуваат нејзините човекови права, да се дозволи регистрирање на клубови на организации итн., тоа да не се почитува, а ние да го почитуваме. Тоа се вика булинг и тоа нема никаква врска со Копенхашките критериуми, ниту пак со вредностите на ЕУ дефинирани од Шуман, Дегаспери и Аденауер. Тоа е, ние сме внатре, вие сте надвор и ако сакате да бидете внатре вие тоа ќе го прифатите или нема да бидете внатре. Тоа е булинг и тоа е непринципиелна политика. Тоа е политика на двојни стандарди. Простете но јас не сум љубител на таков тип на политика – нагласи Мицкоски.

Затоа, додаде, и на самиот почеток кажав дека тоа што важи за мене ќе важи и за вас и обратно, тоа што важи за вас ќе важи и за мене.

-Ова не е шведска маса, па ова ми одговара, тоа не ми одговара, ова ќе си го земам, тоа ќе го оставам. Не, ова се принципи. Колку си играте со принципите, толку тежите како човек. Ако правите компромис со принципите тогаш кога вас ви одговара, тогаш губите на специфичната тежина како човек – посочи премиерот.



Потенцираше дека целта на оваа Влада е да се биде дел од ЕУ, а не да се постигне некое времено решение кое би резултирало како сите претходни отстапки со кое се ветуваше дека ќе бидеме дел од ЕУ, но за жал се наоѓаме на истото место кај што бевме пред промената на уставното име.