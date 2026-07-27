Од 1 август поскапува парното

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) донесе одлука со која од 1 август цената на топлинската енергија ќе се зголеми во просек за 5,96 проценти за домаќинствата што се снабдуваат преку системот на ЕСМ Снабдување, ЕСМ Дистрибуција и ЕСМ Производство на топлина.

Со новата одлука, просечната месечна сметка за парно ќе се зголеми за околу 140 денари, односно од 2.353 на 2.493 денари.

За корисниците на поранешна „Топлана Скопје Север“, со која сега управува „Енерџи Еколинк“, цената ќе биде повисока во просек за 3,6 проценти, додека за домаќинствата што се снабдуваат преку ЕСМ Енергетика зголемувањето ќе изнесува околу пет проценти.

Претседателот на РКЕ, Ацо Ристов, изјави дека одлуката е донесена по детални економски и технички анализи на работењето на компаниите што обезбедуваат топлинска енергија во Скопје.

Тој посочи дека енергетските компании барале зголемување на цените од 30 до дури 130 проценти, но Комисијата одлучила корекцијата да изнесува 5,96 проценти.

Ристов нагласи дека РКЕ ја поддржува иницијативата за обединување на сите компании на ЕСМ што работат во секторот за топлинска енергија, со цел поефикасно користење на ресурсите и создавање услови за поповолни цени за потрошувачите.

Според анализите на Комисијата, жителите на Скопје кои се греат на топлинска енергија и понатаму плаќаат пониски годишни трошоци во споредба со корисниците во Белград, Љубљана, Софија и Сараево.

Во изминатата грејна сезона на системот биле приклучени уште 1.521 нов корисник, со што вкупниот број потрошувачи што се снабдуваат со топлинска енергија достигнал 67.494.