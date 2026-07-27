30-дневен притвор за Македонката која наводно намерно прегазила шарпланинец во Црна Гора

Основниот суд во Улцињ ѝ одреди 30-дневен притвор на 46-годишната македонска државјанка С.С., која е осомничена за кривично дело „убивање и мачење животни“, како и „уништување на нивното живеалиште“.

Според информациите од црногорската полиција, инцидентот се случил на 24 јули, кога жената, управувајќи автомобил „мерцедес“, наводно намерно прегазила куче од расата шарпланинец. По настанот се обидела да ја напушти Црна Гора, но била запрена на граничниот премин Сукобин – Муриќани и приведена.

Одбраната, сепак, изнесува поинаква верзија на настаните. Од нивна страна, се тврди дека возилото било употребено во обид да се оттурне животното и да се заштити семејството на осомничената, а не со намера да биде усмртено.

Нејзината ќерка со своја изјава за тв Сител посочи дека станува збор за опасно куче кое се обидело да ги нападне во нивниот апартман, откако претходно го нападнало нивното милениче.

Случајот предизвика бројни реакции на социјалните мрежи, каде јавноста е поделена околу тоа дали станува збор за намерно дело или за трагичен инцидент во ситуација која брзо ескалирала.