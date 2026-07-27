Пад на цената на нафтата на светските берзи

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Цените на акциите денеска главно се зголемија, а цените на нафтата паднаа за речиси 7 проценти бидејќи САД и Иран се воздржаа од судири додека се разговара за можно продолжување на преговорите за привремен договор за прекин на огнот.

Акциите на кинескиот производител на мемориски чипови CXMT скокнаа за дури 466 проценти на технолошката берза во Шангај. Тоа е највредната кинеска компанија со проценета пазарна капитализација од 3,3 илјади милијарди јуани (речиси 490 милијарди долари).

Пентагон не одговори на прашањата за паузата во нападите врз иранските крајбрежни области и инфраструктура по речиси две недели ескалација на судирот предизвикан од иранските напади врз бродови кои се обидуваат да поминат низ Ормуската теснина.

Пазарите реагираа со олеснување. Американските фјучерси скокнаа рано утрово, а цената на барел сурова нафта од марката Брент падна за 6,8 отсто на 85,49 долари.

Американската референтна нафта падна за 7 отсто на 83,06 долари за барел.

Во раното европско тргување, германскиот индекс DAX порасна за 1,6 проценти на 25.497,42, а CAC 40 во Париз порасна за 0,8 отсто на 8.436,94. Британскиот FTSE 100 порасна за 0,5 проценти на 10.784,00.

Фјучерсите за S&P 500 и Dow Jones Industrial Average пораснаа за 1 процент.

Јапонскиот референтен индекс Nikkei 225 порасна за 0,5 отсто на 64.931,19, додека Kospi во Јужна Кореја напредуваше за 1 процент на 6.755,75.

Хонгконшкиот Hang Seng порасна за 1 процент на 25.207,18, додека Shanghai Composite индексот доби 1,2 отсто на 3.858,25.

Во Австралија, S&P/ASX 200 скокна за 1,4 отсто на 8.894,00.

Тајванскиот Taiex падна за 0,1 отсто, а Sensex во Индија додаде 1,1%.

Во петокот, S&P 500 одвај се помести, растејќи за помалку од 0,1 отсто и забележувајќи ја втората последователна недела на загуби за првпат од март.

Индексот Dow Industrial порасна за 0,5 отсто. Композитниот индекс Nasdaq падна за 0,6 проценти, оптоварен од острите загуби на тешкашите како Micron Technology, кој падна за 7 проценти и Broadcom, кој изгуби 2,7 отсто.

Неодамнешните скокови на цените на енергијата и новите царински тарифи кои минатата недела ги објави администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп би можеле да доведат до посилна инфлација која подолго време ги притиска потрошувачите и се надвиснува над политиката на каматни стапки на Федералните резерви.

Фед се состанува оваа недела, иако растечката инфлација ги уништи надежите за скорешно намалување на каматните стапки. Волстрит се наклонува кон потенцијално зголемување на каматните стапки за да се спречи понатамошно растење на цените.

Повисоките трошоци за енергија одземаат поголем дел од домашните буџети кои се поместија кон понеопходните потреби, како што е бензинот. На ниво на САД, галон бензин чини 4,11 долари, според AAA. Тоа е и понатаму пониско отколку оваа пролет, бидејќи судирот во Иран се прошири, но речиси за еден долар повеќе од минатата година во истото време.

„Нафтата е ’данокот‘ кој најбрзо се менува во глобалната економија. Кога цената на суровата нафта нагло ќе порасне, потрошувачите тоа го чувствуваат на пумпите за гориво, авио-компаниите и транспортните компании тоа го чувствуваат во своите оперативни трошоци, производителите тоа го чувствуваат во својата логистика, а централните банки почнуваат да се грижат дека почетниот шок на понудата ќе се прелие врз пошироките инфлациски очекувања“, изјави Стивен Инес од SPI Asset Management.

Извештаите за корпоративните заработки го насочуваат вниманието кон одржливоста на поширокиот профит од бумот во потрошувачката за вештачка интелигенција. Технолошките гиганти како Alphabet и Nvidia вложуваат значителни средства во проширување на капацитетите за вештачка интелигенција, а инвеститорите сè повеќе ја доведуваат во прашање можноста дали ќе остварат профит кој би ги оправдал огромните вредности на акциите кои во текот на годината ги туркаа пазарите нагоре.

Американскиот долар на почетокот од денешниот работен ден падна на 163,56 јапонски јени од 163,64 јени. Еврото порасна на 1,1399 долари од 1,1398 долари.