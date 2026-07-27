Ристов: Сметките за парно во Скопје од 1 август се зголемуваат за 5,96 проценти или за околу 140 денари

МИА

Од 1 август цената на топлинската енергија за домаќинствата во Скопје ќе се зголеми во просек за 5,96 проценти, соопшти денеска претседателот на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ), Ацо Ристов.

На прес-конференцијата, Ристов посочи дека со новата одлука, просечната месечна сметка за парно ќе биде повисока за околу 140 денари, односно ќе се зголеми од 2.353 на 2.493 денари.

Ова зголемување се однесува на домаќинствата што се снабдуваат преку системите на „ЕСМ Снабдување“, „ЕСМ Дистрибуција“ и „ЕСМ Производство на топлина“. За корисниците на поранешната „Топлана Скопје Север“, со која сега управува „Енерџи Еколинк“, цената ќе биде повисока во просек за 3,6 проценти, додека за потрошувачите што се снабдуваат преку „ЕСМ Енергетика“ зголемувањето ќе изнесува околу пет проценти – рече Ристов.

Одлуката, вели, е донесена по детални економски и технички анализи на работењето на компаниите што обезбедуваат топлинска енергија во Скопје. Ристов посочи дека енергетските компании барале зголемување на цените од 30 до дури 130 проценти, но Комисијата одлучила корекцијата да изнесува 5,96 проценти.

Нагласи дека РКЕ ја поддржува иницијативата за обединување на сите компании на ЕСМ што работат во секторот за топлинска енергија, со цел поефикасно користење на ресурсите и создавање услови за поповолни цени за потрошувачите.

Според анализите на Комисијата, жителите на Скопје кои се греат на топлинска енергија и понатаму имаат пониски годишни трошоци во споредба со корисниците во Белград, Љубљана, Софија и Сараево. Во изминатата грејна сезона на системот биле приклучени уште 1.521 нов корисник, со што вкупниот број потрошувачи што се снабдуваат со топлинска енергија достигнал 67.494.(МИА)