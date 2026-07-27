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Неделник

Честоева за металната конструкција на „Македониум“: За оваа интервенција не е доставено барање за конзерваторско одобрение, наложен е инспекциски надзор кој ја утврди фактичката состојба

Култура

27.07.2026

Поставувањето на метална заштитна конструкција на споменикот Македониум во Крушево ќе биде предмет на инспекциски надзор, откако Управата за заштита на културното наследство (УЗКН) соопшти дека за ваквата интервенција не издала конзерваторско одобрение.

Директорката на Управата, Весела Честоева, информира дека иако Македониумот уште во 2025 година бил прогласен за културно добро во опасност и биле утврдени итни мерки за негова заштита, институцијата не добила барање за одобрување на поставувањето на привремената метална конструкција.

За оваа интервенција не е доставено барање за конзерваторско одобрение. Поради тоа е наложен инспекциски надзор, кој ќе изврши увид на лице место и ќе ја утврди фактичката состојба. По завршувањето на постапката јавноста ќе биде информирана, изјави Честоева.

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