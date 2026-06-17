Русија почна да ги опремува ракетите „Калибр“ со касетни боеви глави

Русија почнала да ги опремува ракетите „Калибр“ со касетни боеви глави

Украински воени експерти за прв пат идентификувале касетна боева глава меѓу остатоците од руска крстосувачка ракета „Калибр“ испукана кон Украина оваа пролет, објави прес-службата на украинското Министерство за одбрана.

Палетата на руски крстосувачки ракети „Калибр“ вклучува верзии на ракетата лансирани од брод, лансирани од подморница и лансирани од воздух, како и противбродски и копнени варијанти.

Некои верзии имаат втора фаза што иницира суперсоничен спринт при терминален пристап до целта, намалувајќи го времето во кое системите за воздушна одбрана треба да го реагираат, додека субсоничните верзии имаат поголем дострел од суперсоничните варијанти.

Варијантата што најчесто ја користи руската морнарица е крстосувачката ракета за копнен напад „3M14T“, која се лансира од бродови. Оваа варијанта има дострел од 2.500 километри.