11.04.2026
Сабота, 11 април 2026
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Четири милиони евра заработил Заев за прорускиот бизнисмен Дака да гради бетонска џунгла во Тетово?

Македонија

Врховниот лидер на СДС, Заев и неговиот чувар на фотелјата Филипче должат одговори дали бил договорен процент од продажбата на станбените единици на Дака во Тетово, стои во партиското соопштение од денешната прес-конференција на  пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски, што МИА го објавува интегрално.

200 милиони евра ќе заработел Дака, благодарение на промената на детално урбанистичкиот план во Тетово кој СДС и ДУИ го носат ден по формирање на владата во 2020 година.

4 милиони евра заработил Заев за да му овозможи на прорускиот бизнисмен Дака да гради бетонска џунгла, се вели во аудио снимките на кои Дака и посредникот на Заев, Кичеец разговараат во детали.

Затоа, СДС, Заев и Филипче се должни да одговорат дали бил договорен и процент од продажбата на становите кои во тоа време биле проценети на 200 милиони евра?

Кога станува збор за криминал и корупција, СДС, Заев и Филипче се спремни да направат се, само да го наполнат сопствениот џеб.

Поврзани вести

Македонија  | 10.04.2026
ВМРО-ДПМНЕ со прашања за Заев: Дали постоел договор за процент од станбен проект во Тетово?
Македонија  | 08.04.2026
Колку профитираа Заев и Филипче од бизнисот со Дака?
Македонија  | 03.04.2026
На снимката со Дака и Кичеец се слуша дека 300.000 евра му дале на Заев