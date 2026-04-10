ВМРО-ДПМНЕ со прашања за Заев: Дали постоел договор за процент од станбен проект во Тетово?

Од ВМРО-ДПМНЕ денеска преку партиско соопштение отвораат повеќе прашања поврзани со поранешниот премиер Зоран Заев и наводен градежен проект во Тетово.

Од партијата прашуваат дали на Заев му бил ветен процент од продажбата на станови во рамки на проект вреден околу 200 милиони евра, што, според нивните наводи, требало да го реализира бизнисменот Дака. Дополнително, се поставува и прашањето дали, покрај наводните 4 милиони евра за кои се тврди дека биле предмет на аудио-снимки објавени на социјалните мрежи, постоел и договор за дополнителен удел од продажбата на околу 2.000 станбени единици.

Во соопштението се наведува и сомнеж дека измените на деталниот урбанистички план во Тетово, направени по формирањето на владата во 2020 година од страна на СДСМ и ДУИ, биле со цел да се овозможи реализација на овој проект.

Од ВМРО-ДПМНЕ додаваат дека, според нив, нема конкретни одговори од СДСМ и Венко Филипче во врска со овие наводи, посочувајќи дека прашањата поврзани со случајот остануваат отворени во јавноста.

Воедно, од партијата повикуваат надлежните институции, вклучително и Јавното обвинителство, да ги испитаат наводите и, доколку има прекршување на законите, да се утврди одговорност.