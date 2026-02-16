Ченто со порака до Кацарска: Времето ги открива улогите, за скоро…следете

Jaне Ченто, еден од осудените на настаните од „27 април“, на Фејсбук реагира на поранешната судијка во Кривичниот суд, а сегашен уставен судија, Добрила Кацарска за нејзините ставови дека обвинетите биле правично казнети и оти за тоа имало потврда од повисоките судови.

Ченто ја потсетува Кацарска дека рочиштата траеле од 12 до 15 часа дневно, дека имало селекција на докази и изјави и оти судија поротник јавно кажа дека под страв потпишале записник за пресудата.