14.04.2026
Вторник, 14 април 2026
Вечерва промоција на вториот том „Македонци“ од Бранислав Светозаревиќ во Музејот на македонската борба

14.04.2026

Вечерва со почеток од 19 часот во Музејот на македонската борба во Скопје ќе биде промовиран вториот том „Македонци“ од проф. д-р Бранислав Светозаревиќ.

Во книгата се откриваат ексклузивни факти за постоењето на Македонците, Македонија и македонскиот јазик низ вековите, за непроценливите историски вистини за писмата и укази на Цар Леополд за привилегирана заштита на МАКЕДОНЦИТЕ од 1690-та година, за неостварената идеја за создавање МАКЕДОНСКО КНЕЖЕВСТВО во 1878-та година, факти соддржани во новиот, втор том на „МАКЕДОНЦИ, сведоштва за идентитетското име и јазикот (1453-1944г.)“ и за неговата јасна демистификација на бугарските лаги и мистификацијата во антимакедонските авантури на Милетич и Селишчев кои Бугарите со децении ги користат како „оче наш“ во ударот врз македонската вистина во „Писма на Љубомир Милетич до Афанасиј М. Селишчев (историја на една мистификација)“.

