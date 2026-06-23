Почнуваат 65. Струшки вечери на поезијата

Од 24 до 29 јуни 2026 година, Струга повторно ќе стане центар на светската поетска сцена со одржувањето на јубилејното 65-то издание на Струшките вечери на поезијата, една од најпрестижните литературни манифестации во регионот и пошироко.

Годинашното издание се одвива под мотото „Каде што живее поезијата“, а ќе собере околу 70 поети, преведувачи, критичари и литературни работници од земјата и странство. Тие ќе имаат можност да творат и да разменуваат идеи во инспиративниот амбиент на Охридското Езеро и реката Црн Дрим – простори кои со децении ја обликуваат поетската традиција.

Струга и оваа година ја потврдува својата улога како светска престолнина на поезијата, место каде зборот се претвора во мост меѓу култури и народи, а уметноста станува универзален јазик на поврзување. Во рамки на фестивалот ќе бидат промовирани 14 изданија во издание на НУМ Струшки вечери на поезијата.

Фестивалот е под покровителство на претседателката на државата, Гордана Сиљановска-Давкова, а финансиски поддржан од Министерството за култура и туризам. Меѓу учесниците се добитникот на највисокото признание „Златен венец“, холандската поетеса Анеке Брасинга, како и добитникот на наградата „Мостови на Струга“, британскиот поет Даниел Хајндс. Покрај нив, ќе настапат и поети од Македонија, Грција, Турција, Бугарија, Австралија, Албанија, Холандија, Италија и други земји.

Свеченото отворање е закажано за 24 јуни, датум кој симболично се поврзува со 165-годишнината од објавувањето на „Зборникот на народни умотворби“ од браќата Миладиновци (1861), објавен во Самобор, Хрватска. Организаторите истакнуваат дека годинашното издание се враќа на подолг и пофестивалски професионален формат, продолжувајќи еден ден повеќе од претходните години.

Струга и ова лето ја отвора својата врата за светот, нудејќи простор каде поезијата ги поврзува јазиците, културите и генерациите во единствен уметнички дијалог.