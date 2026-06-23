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23.06.2026
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Вторник, 23 јуни 2026
Неделник

Почнуваат 65. Струшки вечери на поезијата

Култура

23.06.2026

Од 24 до 29 јуни 2026 година, Струга повторно ќе стане центар на светската поетска сцена со одржувањето на јубилејното 65-то издание на Струшките вечери на поезијата, една од најпрестижните литературни манифестации во регионот и пошироко.

Годинашното издание се одвива под мотото „Каде што живее поезијата“, а ќе собере околу 70 поети, преведувачи, критичари и литературни работници од земјата и странство. Тие ќе имаат можност да творат и да разменуваат идеи во инспиративниот амбиент на Охридското Езеро и реката Црн Дрим – простори кои со децении ја обликуваат поетската традиција.

Струга и оваа година ја потврдува својата улога како светска престолнина на поезијата, место каде зборот се претвора во мост меѓу култури и народи, а уметноста станува универзален јазик на поврзување. Во рамки на фестивалот ќе бидат промовирани 14 изданија во издание на НУМ Струшки вечери на поезијата.

Фестивалот е под покровителство на претседателката на државата, Гордана Сиљановска-Давкова, а финансиски поддржан од Министерството за култура и туризам. Меѓу учесниците се добитникот на највисокото признание „Златен венец“, холандската поетеса Анеке Брасинга, како и добитникот на наградата „Мостови на Струга“, британскиот поет Даниел Хајндс. Покрај нив, ќе настапат и поети од Македонија, Грција, Турција, Бугарија, Австралија, Албанија, Холандија, Италија и други земји.

Свеченото отворање е закажано за 24 јуни, датум кој симболично се поврзува со 165-годишнината од објавувањето на „Зборникот на народни умотворби“ од браќата Миладиновци (1861), објавен во Самобор, Хрватска. Организаторите истакнуваат дека годинашното издание се враќа на подолг и пофестивалски професионален формат, продолжувајќи еден ден повеќе од претходните години.

Струга и ова лето ја отвора својата врата за светот, нудејќи простор каде поезијата ги поврзува јазиците, културите и генерациите во единствен уметнички дијалог.

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