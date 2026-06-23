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Неделник

Вест која ги вознемири Француците: Дешамп ја напушти репрезентацијата

Фудбал

23.06.2026

Икс

Како што објави Француската фудбалска федерација, селекторот Дидие Дешамп ја напушти репрезентацијата на Светското првенство кое е е тек, откако ја примил веста дека неговата мајка починала. Тој заминал за Франција за да присуствува на погребот.

​Тој нема да ја предводи репрезентацијата на Франција од клупата на претстојниот натпревар против Норвешка.

Во негово отсуство, репрезентцијата ќе ја води неговиот долгогодишен помошник Гај Стефан.

„Триколорите“ во првите две кола од Мундијалот ја победија селекцијата на Сенегал со 3-1 и Ирак со 3-0 и веќе го потврдија пласманот во нокаут-фазата на шампионатот.

France manager Didier Deschamps will miss the team’s final group stage match vs. Norway to attend his mother’s funeral in France, the FFF have confirmed. pic.twitter.com/BiLFRdNsxk— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026

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