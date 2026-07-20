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Неделник

Дешамп разочаран, но останува во фудбалот

Фудбал

20.07.2026

Селекторот на Франција, Дидие Дешан, ги објави своите планови да остане во фудбалот.

Педесет и седумгодишниот тренер ја напушти репрезентацијата по натпреварот за третото место одигран ноќеска (4:6) против Англија на Светското првенство во 2026 година.

-Не знам што ме чека, но ќе биде нешто различно – и нешто добро. Ќе го направам тоа со истото срце и истата страст. Нема да се преобразувам како слаткар, политичар или нешто друго. Ќе останам во фудбалот – постојат различни опции. Но, нема ништо повисоко од овој дрес, истакна Дешан за „М6“.

Тој ја предводеше француската репрезентација од 2012 година и ја водеше до победа на Светското првенство во Русија во 2018 година и Лигата на нации 2020/21.

Претходно, медиумите објавија дека поранешниот тренер на Реал Мадрид, Зинедин Зидан, ќе биде новиот менаџер на француската репрезентација. Според „Л’Екип“, тој ќе започне со работа на 1 септември

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