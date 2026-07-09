Дешамп предупредува дека Мароко е сериозен тим

Со натпреварот меѓу Франција и Мароко стартува четвртфиналната фаза на Светското првенство. Франција со максимален учинок и пет победи „влегуваат“ во дуелот против Мароко. Во групата постигнаа победи против Сенегал, Ирак и Норвешка, а во нок аут фазата Шведска и Парагвај.

– Подготвувајќи се за натпреварот, профилот на Мароко не е како оној на Парагвај. Значи, Мароко, за оние кои не се запознаени со нив, веќе се истакна кога ги сретнавме пред четири години во Доха во полуфиналето. Тие исто така стигнаа до финалето на Африканскиот куп на нации, па затоа се меѓу најдобрите тимови со многу добри играчи. Тие не се тука случајно. Двата тима сакаат да ја имаат топката, сакаат да напаѓаат, да постигнуваат голови. Ќе треба да се претставиме многу добро бидејќи овој марокански тим има многу висок квалитет, изјави селекторот на Франција Дидие Дешамп.

Во таборот на Франција неизвесен е настапот на Орелиен Чуамени.

Натпреварот Франција – Мароко се игра во Бостон, а почетокот е во 22 часот