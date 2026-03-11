 Skip to main content
11.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Неделник

Мастерклас по архитектура и внатрешен дизајн со Роберта Кола денеска на Факултетот за Архитектура

Култура

11.03.2026

Денеска со почеток во 11 часот,  на Факултетот за Архитектура во Скопје – УКИМ,  ќе се одржи Мастерклас по Архитектура и Дизајн со Роберта Кола,  извршен директор на Simone Micheli Architectural Hero (https://www.simonemicheli.com/), една од најреномираните и најнаградувани архитектонски куќи во Италија. 

На Мастеркласот на тема: РЕ-ДИЗЈАН: Од тема до Емоции. Регенерирање на простори, објекти, идеи”, ќе бидат претставени како изложба на постери, некои од најнаградуваните архитектонски ремек -дела (фотографии во прилог). Предавањето исто така ќе истражи како проектите во внатрешната архитектура и визуелната комуникација придонесуваат за повторно генерирање на идентитетот на местата и обликување нови дизајнерски наративи. 

На настанот ќе се обратат Амбасадорот на Р.Италија, Н.Е. Паоло Палминтери и Деканот на Факултетот за Архитектура -УКИМ Скопје, Проф.д-р Анета Христова – Поповска. 

Мастеркласот е наменет за професионални архитекти, дизајнери, професори и студенти и учеството на истиот е бесплатно. 

Настанот е организиран од  Амбасадата на Р.Италија и Италијанската Трговска Агенција во Скопје, во соработка со Архитектонскиот факултет UKIM во Скопје и со него се одбележува на Денот италијански дизајн во светот.  

