Изложба на 20 меѓународни автори на фестивалот „Зрно“ во КИЦ-Скопје

Фестивалот „Зрно“ и годинава продолжува да создава простор за современа авторска фотографија, експериментални визуелни практики и меѓународна културна размена. Во рамки на програмата на фестивалот, на 10 јули со почеток во 21 часот во КИЦ-Скопје ќе биде отворена изложба на дела од дваесет автори избрани преку меѓународен отворен повик.

Изложбата ги обединува различните современи пристапи кон фотографијата – од документарни и интимни серии до експериментални, концептуални и хибридни визуелни форми. Селекцијата ја направи осумчлено меѓународно жири составено од експерти од Виена, Бања Лука, Копенхаген, Барселона, Белград, Осијек и Скопје.

Преку внимателно избраните дела, авторите отвораат теми поврзани со меморијата, пејзажот, телото, заедницата, екологијата и секојдневниот живот. Организаторите посочуваат дека изложбата создава простор за дијалог меѓу различни визуелни јазици и културни искуства, бидејќи во селекцијата се застапени автори од околу петнаесет земји.

Дел од проектите се фокусираат на маргинализирани простори, локални приказни и теми кои ретко добиваат видливост во институционалниот културен контекст. На тој начин, фотографијата се претставува не само како документарен медиум, туку и како средство за истражување, лична архива и критичко преиспитување на современото општество.

Покрај изложбената програма, фестивалот „Зрно“ продолжува да поттикнува едукација, соработка и активно учество на млади автори и локални заедници.

Изложбата е дел од програмата на „Зрно 2026“ и ќе биде отворена за посетители во рамки на фестивалот „Скопско лето“. Програмата на фестивалот е делумно поддржана од Министерството за култура и туризам.