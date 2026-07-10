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Изјава на вицепремиерот Александар Николоски

Прво издание на „Кичево филм фестивал“

Филм

10.07.2026

Од денеска до 12 јули на Китино Кале ќе се одржи првото издание на „Кичево филм фестивал“ кој, како што најавија организаторите, ќе обедини филм, музика и уметност под отворено небо.

Фестивалската програма опфаќа проекции на домашни, балкански и европски филмови, средби со режисери, актери и филмски професионалци, мастер-клас сесии, работилници, изложба, настапи на диџеи и аудиовизуелни перформанси.

Ќе биде организирано и свечено затворање на фестивалот со доделување на две главни награди, од кои едната е за трајни вредности во филмот.

Влезот за сите фестивалски содржини е слободен.

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