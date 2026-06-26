Француски песни вечерва во ЦК „Марко Цепенков“ во прилеп

На 26 јуни (петок) од 19.00 ч. во фоајето на прилепскиот Центар за култура „Марко Цепенков“ ќе се одржи Вечер на француски песни, при што ќе настапат Билјана Бајевска – сопран и Јанинка Невчева – пијано. Концертот е поддржан од Министерството за култура и туризам.
Програма:
Fêtes Galantes – Claude Debussy
- En sourdine
- Fantoches
- Clair de lune
Pierrot – Claude Debussy
Romance ÷ Les Cloches – Claude Debussy
Manteau de Fleurs – Maurice Ravel
Deux épigrammes de Clément Marot – Maurice Ravel
1.D’Anne qui me jecta de la neige
2.D’Anne jouant de l’espinette
Noël des enfants qui n’ont plus de maisons – Claude Debussy
÷ Кратка пауза ÷
Chant Populaire – Maurice Ravel
- Chanson Espagnole
- Chanson Française
- Chanson Italienne
- Chanson Hébraïque
Apparition – Claude Debussy
Aimons – nous et Dormons – Claude Debussy
Beau soir – Claude Debussy
Après un rêve – Gabriel Fauré
Ouvre tes yeux bleus… – Jules Massenet
Chant de l’almée – Léo Delibes
La cygne – Camille Saint-Saëns
Податоци за уметниците:
Билјана Бајевска – сопран
2000год, завршила средно музичко училиште “Илија Николовски-Луј “, Скопје, отсек Соло пеење, 2005 год. Високо музичко образование – Државна музикална академија “Панчо Владигеров “Софија, р. Бугарија – вокален факултет, отсек- оперски пејач во класата на доц. Жасмина Костова. Понатамошно усовршување во оперското пеење и редовна соработка со Проф. Велизара Карајанкова, професор по оперско пеење на вокалниот факултет Музичка кариера: 2007 год. Редовно вработен хорист при Национална опера и балет, Скопје. Остварува многубројни солистички настапи во склоп на НОБ , Скопско лето, учествува во детски претстави со едукативен и забавен карактер.
Јанинка Невчева – пијано, Дипломирала на ФМУ во класата на проф. Борис Романов. Од 2000 до 2005 година престојувала во Париз, каде се усовршувала покрај истакнатите пијанисти Мартин Жост и Клод Алфер (Martine Joste, Claude Helffer). Нејзиниот интерес во тоа време е претежно насочен кон изведбата на дела од XX век и на современи дела. Соработувала со разни музичари во камерни состави. Настапувала претежно во европските земји: Италија,Франција, Германија, Србија, Бугарија и т.н. Во Македонија се има претставувано во солистички и камерни изведби на фестивалите Скопско и Охридско лето, Интерфест – Битола и Хераклејски вечери. Од 2006 до 2012г. се занимавала со музичка педагогија за деца од претшколска возраст (музичко будење, Детски свет). Учествувала во интердисциплинарни уметнички проекти (меѓународна театарска продукција Дороти, 2007; уметнички работилници за ранливи групи под водство на психолози, 2006, 2014). Од 2006 е вработена во Националната Опера и Балет како корепетитор во Операта. Има соработувано со FAMES продукцијата за филмска музика. Интерпретатор на делата за соло пијано во авторскиот компакт диск на македонскиот композитор Александар Пејовски (Le Tombeau, 2010). Во 2021 издава двојно цд посветено на раниот клавирски опус на Бетовен, поддржано од Министерството за култура.