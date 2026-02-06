 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Поранешна македонска ракометарка е дел од мрежата фатена во криминал со издавање лични документи

Хроника

06.02.2026

Поранешна легендарна ракометарка од Скопје, двајца полицајци и еден пожарникар се осомничени дека примале поткуп од граѓани, на кои им овозможувале побрзо издавање на лични документи, соопшти Министерството за внатрешни работи.

Според МВР, четворицата осомничени во периодот од февруари до април 2024 година воспоставиле организирана шема за противзаконито посредување при издавање лични карти, пасоши и возачки дозволи, за што добивале финансиски надомест. Одделот за внатрешна контрола при МВР поднел кривична пријава до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција против М.С., полицаец (злоупотреба на службена положба и примање поткуп), П.П., полицаец во интервентна полиција (примање поткуп и противзаконито влијание), В.Р., наставник во средно училиште во Скопје (примање награда за противзаконито влијание) и А.С., пожарникар во Град Скопје (примање награда за противзаконито влијание).

Неофицијално, јавуваат дел од медиумите, осомничената В.Р. е поранешната ракометарка Валентина Радуловиќ, која е една од најдобрите во историјата на македонскиот ракомет со 220 настапи во жолто-црвениот дрес во кој постигна 813 голови. Таа настапуваше за Кометал ЃП, а потоа и за австриски Хипо и данскиот тим Шлагелсе.

Како што информира МВР, таа заедно со пожарникарот наоѓале заинтересирани граѓани, од кои прибирале лични податоци и фотографии. Податоците биле проследувани до еден од полицајците, кој посредувал за забрзување на постапките, додека друг полицаец, како службено лице, ги извршувал административните дејствија.

Сѐ било однапред договорено – со утврдени цени, рокови и распределени улоги – со што бил создаден паралелен, неформален систем за побрз пристап до јавни услуги, на штета на принципот на еднаков третман на граѓаните. Од МВР наведуваат дека со ова осомничените се стекнувале со противправна имотна корист и најавуваат продолжување на постапката во координација со надлежното обвинителство.

Поврзани вести

Македонија  | 12.07.2025
Повторно достапно онлајн закажувањето за термин за нова лична карта, возачка дозвола и пасош
Македонија  | 04.07.2025
Онлајн закажување термин за сликање за лични документи
Македонија  | 10.06.2025
Погледнете како изгледа целосно реновираното крило за лични документи во зградата на МРТВ
﻿