 Skip to main content
27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник

Ќе се тестираат камерите на автопатот Кичево – Охрид

Хроника

27.01.2026

Секторот за внатрешни работи Охрид, денеска, во рамки на проектот „Безбеден град” ќе спроведува активности за тестирање, калибрација и верификација на поставените уреди (камери) за сообраќаен надзор на подрачјето на Охрид, поточно на автопатската делница Охрид-Кичево, помеѓу селата Горенци и Требеништа и помеѓу Ботун и Ново Село, општина Дебрца.

Предвидените активностите ќе се реализираат со почеток во 12 часот при што, на секоја локација со поставена камера постапката ќе се изврши еднократно и ќе трае од 15 до 30 минути.

Апелираме до сите учесници во сообраќајот на овој патен потег, да покажат разбирање за неопходноста од планираните мерки, да ги почитуваат привремените ограничувања и насоките на полициските службеници со цел, безбедно реализирање на планираните активности, велат од СВР Охрид.

Поврзани вести

Македонија  | 25.01.2026
МВР денеска ги тестира камерите за „Безбеден град“ во Куманово и Тетово
Економија  | 02.01.2026
Николоски: Со изградба на 14 градежни галерии ќе се стабилизира земјиштето на автопатот Кичево-Охрид
Балкан  | 22.12.2025
Грците тестираат специјални сообраќајни камери, ловат се „живо“: За 4 дена регистрирани повеќе од 2.000 прекршоци
﻿