 Skip to main content
04.06.2026
Република Најнови вести
Четврток, 4 јуни 2026
Неделник

Клековски: Вештачки колкови чекаат над 650 пациенти, има значителен пораст на бројот на интервенции, пристапот се подобрува

Македонија

04.06.2026

Вештачки колкови чекаат над 650 пациенти, во три главни јавни здравствени установи има значителен пораст на бројот на интервенциите, а пристапот до операции за замена на колк и колено значително се подобрува, изјави денеска на брифингот со новинарите, генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски.

Тој подвлече дека има значителен пораст на операциите на колк и колено. Вкупно 4.044 интервенции имало во 2025 година. За 9,9 проценти имало пораст, за периодот 2023-2025 година. Се работело за 14 опфатени јавни здравствени установи. Клековски истакна дека земјава е солидна во замена на колкови, но, во однос на интервенции на замена на колена се уште заостанува зад регионот.

Овие бројки потврдуваат дека пристапот до операции за замена на колк и колено значително се подобрува. Следува отворање на оперативните блокови на Клинички центар и ГОБ 8 Септември и понатамошен развој на коленската артропластика – нагласи Клековски.

Тој се осврна и на неколкуте препораки. Така покрај отворање на оперативните блокови во Клинички центар и ГОБ 8 Септември, се препорачува континуиран синџир на снабдување, тендери да се распишуваат најмалку четири месеци пред истекот на договорот, групна/рамковна набавка за управување на набавки и залихи наспроти листи на чекање, стандардизација на клиничките патеки, намалување на варијациите во просечниот болнички престој мегу установите, централизиран регистар на чекање со максимален рок за неитни интервенции – препорака: до три месеци.

Да, точно е, листите на чекање се такви какви што се, меѓу другото во 8 Септември и на Клинички, затоа што поединци сакаат да се оперираат кај одреден хирург, а не кај некој, кај кого можеби има слободен термин – одговори Клековски на новинарско прашање.

Клековски нагласи дека во анализата не се вклучени пациенти од приватните здравствени установи во државата.(МИА)

Поврзани вести

Здравје  | 28.05.2026
Во 2025 година најголем раст на болнички случаи има во две категории – катаракта и колкови, покажува извештајот на ФЗО
Македонија  | 21.04.2026
Во Македонија како социјална држава немаме категории граѓани кои не се покриени со здравствено осигурување, вели директорот на ФЗО Сашо Клековски
Здравје  | 04.04.2026
Клековски: Потребна е масовна поддршка за Законот за забрана на пушењето