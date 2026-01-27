Не, драг Руте, Европејците можат да ја преземат одговорноста за сопствената безбедност: Шефот на француската дипломатија со критика за генсекот на НАТО

Француската влада остро му одговори на Марк Руте откако генералниот секретар на НАТО изјави дека Европа не може да се одбрани без САД.

Не, драг Руте. Европејците можат и мора да ја преземат одговорноста за сопствената безбедност. Дури и САД се согласуваат. Ова е европскиот столб на НАТО“, рече шефот на француската дипломатија, Жан-Ноел Баро, објави Политико.

Одговарајќи на прашање од францускиот европратеник Пјер-Ромен Тионе, Руте вчера му рече на Европскиот парламент дека континентот не може да се одбрани без американска поддршка.

Тој, исто така, се спротивстави на идејата за европска армија, концепт што неодамна го оживеа комесарот за одбрана на ЕУ, Андријс Кубилиус, велејќи дека „европскиот столб е малку празен збор“.

Генералниот секретар на НАТО потоа им рече на пратениците на ЕУ дека „ако мислат дека ЕУ или Европа како целина можат да се одбранат без САД, треба да продолжат да сонуваат“.

Тој истакна дека европските трошоци за одбрана потоа ќе мора масовно да се зголемат на 10 проценти, со понатамошна потреба за зајакнување на сопствените нуклеарни капацитети и трошење „милијарди и милијарди евра“.

„На Европа ѝ се потребни САД, а на САД ѝ е потребно НАТО“, заклучи Руте.

Баро не беше единствениот во Франција што се спротивстави на коментарите на Руте, потсетува Политико.

Со сето должно почитување кон генералниот секретар на НАТО, вистинското прашање не е дали Европа може, туку дали и како треба да одврати каков било напад и да се брани доколку е потребно. Вистинскиот одговор не е истакнување на европската слабост со цел да се обезбеди гаранцијата на САД. Тоа е застарено и испраќа погрешна порака до Русија“, рече поранешната француска амбасадорка во НАТО, Мириел Доменак, во објава на социјалната мрежа X.

Без конкретно да го спомене Руте, француската министерка за вооружени сили, Катрин Вотрин, рече дека „она што го гледаме денес е потребата од европски столб на НАТО“.

Идејата Европејците колективно да се зајакнат во рамките на воен сојуз, која првпат ја предложи Франција пред неколку години, сега е поддржана од други земји, вклучително и Германија.

Коментарите на Руте, исто така, се спротивставија на проценката на финскиот претседател Александар Стаб, кој минатата недела во Давос изјави дека Европејците можат да се одбранат.