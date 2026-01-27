 Skip to main content
27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник

Мицкоски: Очекувам проблемот со превозниците да се реши, од септември се разговара со ЕК

Македонија

27.01.2026

Принтскрин од видео

Од септември месец ова прашање е на дневен ред во рамки на нашите разговори со Европската комисија. Министерот за надворешни работи е задолжен од Владата да разговара за ова прашање, изјави премиерот Христијан Мицкоски прашан за блокадите за превозниците и решавањето на овој проблем.

Очекувам ова да се реши. Вчера побарав телефонски разговор со претседателката со Европската комисија, службено е отсутна во Индија, очекувам деновиве повторно да ја отвориме оваа тема и заедно со колегите од регионот да ја ставиме оваа тема маса. Ние бараме варијантна како да излезе во пресрет на транспортерите, вели Мицкоски.

Блокадата со камиони на товарниот сообраќај на граничните премини во државава продолжува и денеска, како дел од заедничкиот протест на македонските и превозниците од Западен Балкан кои бараат решение за проблемите поради електронската евиденција за престој во шенген-зоната во согласност со правилото 90/180 дена од април годинава.

Наспроти блокираниот товарен сообраќај на премините кон шенген зоната, кој, според најавите ќе трае најмалку седум дена, патничкиот сообраќај, функционира непречено.

Камионските превозници од државава и нивните колеги од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, сметат дека ЕЕС системот ги дискриминира во однос на тие од ЕУ и бараат да им биде доделен посебен статус и да ги третира како туристи при влез во блокот.

Поврзани вести

Економија  | 27.01.2026
Триста компании ќе бидат поддржани со грантови за зелена трансформација во вкупен износ од 25 милиони евра, најави Мицкоски
Македонија  | 27.01.2026
Мицкоски: Владата ќе се произнесе по кандидатурите за републички јавен обвинител, откако тоа ќе го направи Советот на јавни обвинители
Македонија  | 27.01.2026
Реконструкцијата на спортската сала Расадник е при крај, следниот месец треба да се пушти во употреба
﻿