Се повлекува адаптирано млеко за бебиња на „Нестле“ од 60 земји, починале две бебиња во Франција

Светот е во паника по одлуката на гигантот „Нестле“ да спроведе едно од најголемите повлекувања на бебешка формула во историјата. Француските власти истражуваат два смртни случаи на доенчиња кои го консумирале спорниот производ, додека во Белгија веќе е потврден случај на бебе кое се разболело од опасниот токсин цереулид, сооопшти „Еуроњуз“. .

Проблемот потекнува од фабриката во Холандија, каде била користена состојка од кинески добавувач контаминирана со бактеријата Bacillus cereus. Повлекувањето опфаќа познати брендови како SMA, Beba, Guigoz и Alfamino. Иако кај нас сè уште нема официјална потврда за спорните серии, родителите се повикуваат на исклучителна претпазливост и проверка на сериските броеви на амбалажите.

По масовното повлекување на бебешки формули во над 60 држави, здравствените власти алармираат за симптомите на труење со токсинот цереулид. Овој токсин е исклучително отпорен на топлина, а симптомите се појавуваат брзо – од 30 минути до три часа по консумирањето на млекото.

Најчестите знаци се силно повраќање и водена дијареја, кои често наликуваат на обичен стомачен вирус, што може да ги завара родителите. Изворот на контаминација е откриен кај кинески добавувач на масло, а „Нестле“ веќе соработува со меѓународните институции за да се спречат дополнителни трагедии. Советот до сите родители кои користат формули на овој производител е веднаш да се консултираат со педијатар доколку забележат каква било промена кај своето дете.