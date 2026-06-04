Се исплаќале вишок средства за прекувремена работа, неконтролирано се точело гориво, утврдила ревизијата во Академијата за судии и јавни обвинители

Ревизијата во Академијата за судии и јавни обвинители откри серија на слабости и неправилности: Се исплаќале средства за прекувремена работа, неконтролирано се точело гориво, неправилности во набавка на стоки и услуги…

Државниот завод за ревизија изрази мислење без резерва за финансиските извештаи на Академијата за судии и јавни обвинители за 2024 година оценувајќи дека тие реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на институцијата. Истовремено, за усогласеноста на работењето со законската регулатива, упатствата и воспоставените политики е дадено мислење со резерва поради утврдени одредени слабости и неправилности.

Според конечниот ревизорски извештај за 2024 година, надоместоците на членовите на Управниот одбор и Програмскиот совет биле исплаќани месечно и во целост наместо според присуството на одржаните седници. Ревизорите констатирале и дека рокот за завршување на втората фаза од почетната обука на осмата генерација слушатели за судии и јавни обвинители бил надминат за три месеци, што довело до дополнителни исплати за ментори и координатори.

Во извештајот се наведува дека дел од договорите со менторите биле склучени по истекот на периодот на менторство, а биле исплаќани и средства за координатори и членови на комисии за оценување на практична настава иако нивниот статус и правото на надоместок не се утврдени со Законот за Академијата.

Ревизијата утврдила и надминување на законски утврдениот максимум за прекувремена работа и дека не е извршено претходно писмено известување до подрачниот инспектор на труд за воведување прекувремено ангажирање на вработените. Исплатени се средства за прекувремена работа на вработено лице во денови за кои му се исплатени и дневници за службен пат во странство и за присуство на седница која се одржала во текот на полното работно време. Дополнително, констатирани се слабости во контролата на користењето на картичките за гориво, неправилности во тендерската документација и набавка на стоки и услуги, без спроведена постапка за јавна набавка.

Државниот завод за ревизија дал препораки за надминување на утврдените состојби и унапредување на системот на контроли и управување во институцијата.

Во извештајот се нотира дека од страна на претходното одговорно лице на Академијата за судии и јавни обвинители доставени се забелешки на нацрт-извештајот на овластениот државен ревизор.

Забелешките, како што велат од ДЗР, се разгледани и утврдено е дека тие претставуваат известувања за причините што довеле до утврдените состојби.