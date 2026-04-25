Николоски: Автопатот Кичево – Охрид е веќе при крај

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски говорејќи за проектите на Коридор 8 изјави дека во моментов во процедура е изборот на изведувач заедно со ЕБОР на потегот од Букојчани до Кичево и додаде дека Кичево – Охрид е веќе при крај.

Тоа е оној заборавен проект од кој сите се имаа откажано и ние како Влада кога бевме избрани решивме да го завршиме. Веќе 37 км се завршени од кои 34 км се во функција, а очекуваме до крај на годината целиот да биде завршен. Она што останува е спојот на потегот од Струга до ГП Ќафасан. Тука имаме одредени предизвиици поврзани со УНЕСКО. Ќе разговараме со нив, не дали ќе има автопат, туку по која траса ќе оди решението и очекувам во јуни да имаме договори. ГП Ќафасан веќе го реконструиравме и во втора фаза ќе работиме на проширување – истакна Николоски во поткаст за порталот Курир.

Тој посочи дека тие се првата Влада која се посветила на инфраструктурата, таа им е приоритет број еден и додаде дека работат многу интензивно.

Веќе го реконструиравме граничниот премин Деве Баир, сега ќе работиме на проширување. Ја пуштиме во функција обиколницата на Крива Паланка, го пуштивме експресниот пат од Крива Паланка до Страцин, она што останува сега е Страцин – Романовце. Планираме веќе следната година да почнеме да го работиме со поддршка на ЕУ во рамки на Планот за раст. Од Куманово преку обиколница Скопје до Тетово има автопат, од Тетово до Гостивар го градиме автопатот. Го почнавме ние како Влада да го градиме, без разлика што договорот беше потпишан претходно, од Гостивар до Букојчани преку популарната Стража, исто така, градиме автопат, ние го започнавме и овој автопат, иако претходно беше потпишан договорот – истакна Николоски.

Во однос на железницата, тој рече дека и во овој дел се работи на крупни проекти за поврзување со Бугарија.

Во делот на железницата од Скопје до Куманово постои железничко поврзување. Кога беше избрана оваа Влада се зафати со поврзувањето со Бугарија. Минатиот јануари ја ставивме во функција пругата од Куманово до Бељаковце, сега работиме на потегот од Бељаковце до Крива Паланка и она што сум особено горд е тоа што минатата недела излезе тендерот за надзор за третата најтешката делница од 24 км, а очекуваме следната недела/две да излезе и тендерот за изградба како би имале целосно железничко повзување со Бугарија. Тука заеднички ќе го градиме тунелот и Скопје и Софија да се спојат после многу децении – нагласи Николоски.

Во делот на западната страна министерот за транспорт најави реконструкција на пругата од Скопје до Кичево.