Хорор во Хрватска: Претрчувале автопат, две лица загинале, две се тешко повредени

Синоќа околу 21:45 часот, на автопатот А3 Брегана-Загреб-Липовац, во близина на Новска, се случила сообраќајна несреќа во која загинаа две лица, а уште две се тешко повредени. Како што вчера потврди полицијата за Индекс, несреќата се случила на јужната лента од автопатот А3, во близина на градот Рајиќ.

Тројца неидентификувани мажи и една жена, како пешаци, трчале преку патот кога биле удрени од два автомобила.

Двајца пешаци загинаа на местото на настанот, додека еден пешак и еден пешак беа префрлени во Општата болница Нова Градишка, каде што им беа укажани лекарски прегледи поради тешки повреди. Во инцидентот, еден патник во еден од автомобилите се здобил со полесни повреди.

Телата на мажите беа пренесени во Општата болница во Сисак каде што ќе бидат извршени обдукции.

Истрагата на местото на настанот ја водеше заменик-окружниот државен обвинител при Канцеларијата на државниот обвинител на округот Сисак во соработка со полициски службеници од Полициската управа Сисак-Мославина.