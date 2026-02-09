Истрагата продолжува: Има ли поврзаност на запленетата марихуана со таа од Србија?

– Обвинителството континуирано презема дејствија во врска со опсежната акција во која досега се запленети над 40 тони марихуана од повеќе правни лица на територијата на државата. Активностите се спроведуваат во координација со Министерството за внатрешни работи и Комисијата за одобрување на одгледување на канабис за медицински цели, во рамките на Министерството за здравство, се наведува во соопштението од ЈОРСМ.

Постапувањето се одвива во континуирана координација со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како и со други јавни обвинителства со месна и стварна надлежност, кои постапуваат по предмети за кривични дела утврдени во Законот за контрола на опојни дроги.

– Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите, предметниот обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е во комуникација со Обвинителството за организиран криминал на Република Србија, со цел размена на информации од значење за постапката што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната. Воедно, јавниот обвинител од ОЈО ГОКК презема и други дејствија согласно своите законски надлежности, вклучително и сослушување лица во својство на сведоци, со цел прибирање докази и факти релевантни за постапката, се наведува во соопштението.

Од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција велат дека заедно со надлежните институции, продолжуваат со преземање на дејствија за целосно расчистување на случајот, за што јавноста ќе биде навремено информирана.

Министерството за внатрешни работи на 7-ми овој месец информира за запленета голема количина на марихуана. Кај правно лице во Скопје пронајдени се и одземени околу девет тони марихуана и над 1300 шишиња произведено масло од канабис (полупроизвод). Од правни лица пак од источниот регион, одземени се над 31 тони марихуана и биомаса.