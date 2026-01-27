Инцидент во скопско училиште: Наставник физички нападнал малолетник во салата за физичко

Вчера во 15:30 часот во СВР Скопје, С.С.(36) од с.Сарај, скопско пријави дека околу 12:40 часот во спортската сала од основно училиште на подрачјето на Ѓорче Петров во Скопје, неговиот малолетен син бил физички нападнат од А.П.(48) од Скопје, наставник во училиштето.



По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава.