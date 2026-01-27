 Skip to main content
Инцидент во скопско училиште: Наставник физички нападнал малолетник во салата за физичко

Хроника

27.01.2026

Вчера во  15:30 часот во СВР Скопје, С.С.(36) од  с.Сарај, скопско  пријави дека околу 12:40 часот во спортската сала од основно училиште на подрачјето на Ѓорче Петров во Скопје, неговиот малолетен син бил физички нападнат од А.П.(48) од Скопје, наставник во училиштето.

По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. 

