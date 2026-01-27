 Skip to main content
Путин: Русија никогаш нема да ги заборави ужасните злосторства извршени во Аушвиц

Свет

27.01.2026

kremlin.ru

Русија никогаш нема да ги заборави ужасните злосторства извршени во Аушвиц, кои беа завршени од страна на Советската Црвена армија, изјави рускиот претседател Владимир Путин по повод 81-годишнината од ослободувањето на логорот.

Меѓународниот ден на сеќавање на жртвите на холокаустот нè потсетува на најголемата трагедија од Втората светска војна. Овој тажен датум е потсетник на страдањето и неподносливото страдање на милиони Евреи, Руси, Роми и претставници на други националности кои беа ликвидирани од нацистите во концентрациони логори, за време на казнени акции и немилосрдно етничко чистење“, рече Путин во својата порака.

Никогаш нема да ги заборавиме тие ужасни злосторства извршени од Советската Црвена армија. Се поклонуваме пред херојството на нејзините борци и команданти кои ги спасија Евреите и другите народи од уништување“, продолжи рускиот претседател.

Како што додаде, почитта заслужува храброст и смелост на сите оние кои не се предадоа дури ни во најлошите предизвици, кои се бореа во партизански единици и нелегални движења, во позадина и придонесоа за поразот на непријателот и победата во Втората светска војна.

Рускиот претседател ја истакна потребата да се вложат напори светот да се спротивстави на ксенофобијата, русофобијата и антисемитизмот, обидите за оживување на нацистичката идеологија и зајакнување на патриотските и хуманитарните цели, особено кај младите луѓе.

Меѓународниот ден на сеќавањето на холокаустот се одбележува на 27 јануари.

На тој ден во 1945 година, советските трупи ги ослободија затворениците од концентрациониот логор Аушвиц.

