Путин го ограничи изнесувањето кеш во овие држави

Претседателот на Русија, Владимир Путин, потпиша указ со кој од 1 април се забранува физичките лица да изнесуваат готовина во државите членки на Евроазиската економска унија (ЕАЕУ) во износ поголем од 100.000 долари.

„Се воведува забрана за извоз во државите членки на Евроазиската економска унија на готовински пари на Руската Федерација од страна на физички лица во износ што го надминува еквивалентот од 100 илјади американски долари и е пресметан според официјалниот курс на Централната банка“, се наведува во документот објавен на официјалниот портал на правни акти, пренесува РИА Новости.

Исклучоци се предвидени кога валутата се пренесува преку воздушни гранични премини на меѓународните аеродроми во Русија што ќе ги одреди Владата, со задолжително поседување заверени банкарски извештаи кои го потврдуваат подигањето на средствата од сметки на физички и правни лица, како и други документи што ќе ги пропишат надлежните органи.

Во моментов не постојат ограничувања за извоз на готовина во руска валута за компаниите, но тие мора да пријават износи што го надминуваат еквивалентот од 10.000 долари.

Исто така, од 1 мај ќе биде воведена забрана за извоз на златни прачки со тежина поголема од 100 грама, за физички и правни лица и индивидуални претприемачи.

Исклучоци се случаите кога златото се извезува во земјите на ЕАЕУ преку воздушни контролни пунктови на руската граница на московските аеродроми Внуково, Домодедово и Шереметјево, како и на аеродромот Кневичи (Владивосток), со дозвола од Федералниот завод за анализа на злато.

Претходно беше објавено дека Банката на Русија ги продолжила ограничувањата за подигање готовина во странска валута за уште шест месеци. Новите мерки ќе останат на сила до 9 септември.