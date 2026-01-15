Фатен возач што удрил полицаец и побегнал

28-годишен жител на кумановското село Романовце е приведен откако со автомобил удрил полициски службеник, одбил да застане на полициска наредба и се обидел да побегне.

Инцидентот се случил синоќа околу 22:30 часот во селото Отља, во општина Липково, кога полицијата се обидела да запре возило „ауди А3“ со скопски регистарски таблички. Наместо да застане, возачот продолжил со движење и со возилото удрил во еден од полицајците, по што избегал од местото.

Потерата завршила во близина на селото Романовце, каде што осомничениот го оставил автомобилот и се дал во бегство пеш. За да го запре, еден од полициските службеници испукал два предупредувачки куршуми во воздух.

Набргу по тоа, бегалецот бил стигнат и совладан, но и тогаш пружал отпор и физички нападнал полициски службеник. Станува збор за С.Ч. (28) од Романовце, кој е приведен и задржан во полициска станица.

Од полицијата информираат дека по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.