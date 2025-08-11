Во првите 6 месеци извозот расте повеќе од увозот- очекувам и натаму да се намалува трговскиот дефицит, вели Мицкоски

Freepik

Во првите шест месеци после долго време извозот повеќе расте во однос на увозот, посочи премиерот Христијан Мицкоски при посетата на општина Петровец, каде имаше увид во изведбата на повеќе општински проекти.

После долго време, во првите шест месеци извозот расте повеќе во однос на увозот. Извозот беше 2,9% зголемен во првите 6 месеци споредено со минатата година, а увозот 2,3 или 2,4% во истиот период.

За прв пат после долго време се случува да се намалува трговскиот дефицит со странство, и тоа во услови кога автомобилската индустрија е во таква состојба каква што е, а нашата извозна компонента најмногу отпаѓа на автомобилската индустрија.