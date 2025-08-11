Финска обвини тројца офицери на танкерот „Игл С“ за саботажа на подморски кабли во Балтичко Море

Freepik

Тројца офицери од танкерот „Игл С“ се обвинети во Финска под сомнение за оштетување на неколку подморски кабли во Балтичкото Море на крајот од 2024 година, јави ДПА.

Финското јавно обвинителство денеска објави дека капетанот, првиот офицер и вториот офицер на „Игл С“ се обвинети за сериозна штета на имотот и сериозно прекинување на комуникациската опрема.

Оттаму наведуваат дека обвинетите ги негираат обвинувањата, појаснува германската агенција.

На Божиќ 2024 година, откриено е оштетување на подморскиот кабел за напојување „Естлинк 2“ што води помеѓу Финска и Естонија, како и на неколку комуникациски кабли.

Истражителите се сомневаат дека екипажот на „Игл С“ намерно ја предизвикал штетата влечејќи го сидрото по морското дно зад танкерот. За време на истрагата, на морското дно биле откриени трага долга еден километар од влечење на сидрото на бродот.

ЕУ верува дека „Игл С“, што плови под знамето на Куковите Острови, припаѓа на таканаречената руска флота во сенка. Оваа флота ја сочинуваат танкери и други товарни бродови што Русија ги користи за да ги заобиколи санкциите воведени врз земјата како резултат на нејзината агресивна војна против Украина, потсетува ДПА.