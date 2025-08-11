Колумбија: Почина претседателскиот кандидат Мигел Урибе, застрелан беше на предизборен митинг

Printscreen

Колумбискиот конзервативен сенатор и претседателски кандидат Мигел Урибе Турбај почина денеска, повеќе од два месеци откако беше застрелан за време на предизборен митинг во западна Богота.

Неговата сопруга Марија Клаудија Таразона ја потврди смртта на Урибе (39).

Урибе Турбај беше тешко ранет на 7 јуни за време на предизборен митинг во главниот град на Колумбија, кога доби прострелни рани во главата и ногата.

Тој беше подложен на итна операција и остана хоспитализиран на интензивна нега до неговата смрт.

Еден осомничен тинејџер беше уапсен на местото на настанот, а властите оттогаш приведоа уште неколку лица.

Инцидентот повторно предизвика загриженост за политичко насилство во оваа јужноамериканска земја.