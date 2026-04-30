Четврток, 30 април 2026
Влада: Попустот на горивата продолжува до 18 мај, три денари пониска цена за дизелот, два денара за бензините

Економија

Владата ја информира јавноста дека, по разговори со компанијата ОКТА и во насока на ублажување на ценовните притисоци врз граѓаните и стопанството, попустот на горивата се продолжува до 18 мај 2026 година.

Станува збор за мерка со која се обезбедува намалување на малопродажните цени, при што попустот изнесува 3 денари по литар за дизел горивото и 2 денари по литар за бензините од 95 и 98 октани.

Од Владата порачуваат дека остануваат посветени на носење навремени и ефективни мерки за заштита на животниот стандард на граѓаните, особено во услови на увезена ценовна криза и глобални енергетски предизвици.

-Во координација со надлежните институции и економските оператори, ќе продолжиме да ги следиме состојбите и да реагираме соодветно, со цел обезбедување стабилност и предвидливост на пазарот. Грижата за граѓаните и поддршката на економијата остануваат наш врвен приоритет, наведуваат од Владата

Поврзани вести

Економија  | 27.04.2026
Едните нагоре, другите надолу: Дизелот поевтинува, бензинот поскапува
Свет  | 22.04.2026
ЕК претстави мерки против зголемувањето на цените на фосилните горива и за забрзано обезбедување чиста енергија
Економија  | 15.04.2026
Мицкоски: Состојбата со нафтените деривати е стабилна и непроменета, цените ќе останат исти или ќе бидат намалени