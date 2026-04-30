Проширениот и надграден сет за прва помош во Грција се одложува за догодина

Обврска за поседување на задолжителна опрема за автомобил во Грција отсекогаш постои, а последната измена донесена со одлука D30/45652/2026 од страна на заменик министерот за транспорт, се однесува на промена на составот на задолжителната прва помош, која сега се состои од 16 елементи. Одлуката е направена за усогласување со DIN 13164:2022 (европски/германски стандард) и превземање на ЕУ стандардот.
Одлуката e одложена за први јануари догодина, а казната е 30 € ако не го поседувате потребниот сет или истиот не е комплетен.
ШТО ТРЕБА ДА ПОСЕДУВАТЕ
Новиот стандард наметнува точно утврдени 16 ставки кои мора да бидат дел од приборот за прва помош. Најзначајните измени се вклучувањето термално ќебе и заштитни маски. Целосната листа ги вклучува следниве елементи:
– термално спасувачко ќебе;- две медицински маски (тип IIR или FFP2);
– ролна медицинска лента и сет фластери;
– стерилни завои (мал, среден и голем формат);
– стерилна газа или специјална облога за изгореници;
– еластични завои со различна широчина;
– триаголна марама;
– ножици за прва помош;
– четири медицински ракавици за еднократна употреба;
– влажни марамчиња за дезинфекција на кожа;
– упатство за прва помош.