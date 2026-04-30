 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Ако овие три хороскопски знаци ви се налутат „тешко вас“

Астро

30.04.2026

Freepik

Сите понекогаш се лутиме, но начинот на кој го изразуваме бесот кажува многу за нашиот карактер – а ако ги прашате астролозите, и за нашиот хороскопски знак.

Додека некои хороскопски знаци реагираат импулсивно и во моментот се „издувуваат“, други во себе ги таложат емоциите сè додека не дојде до студена експлозија. Секој од нив го изразува бесот на различен начин, но едно им е заедничко: кога ќе пламнат, не е пријатно да се биде во нивна близина.

Овен: Огнена експлозија

Овните се импулсивни, огнени и директни, и своите емоции не ги кријат – ниту добрите, ниту лошите. Кога нешто ќе ги налути, реагираат моментално, често без размислување. Нивниот бес е гласна, кратка експлозија, која доаѓа од стомакот, а не од главата.

Неправдата, чекањето и пасивноста се работи што Овенот не ги толерира. Ако го испровоцирате, ќе вика, ќе фрла работи, а можеби и целосно ќе ве пресече без многу објаснување.

Добрата вест? Исто толку брзо како што ќе пламне – брзо и се смирува. Лошата вест? Додека трае – подобро е да му се тргнете од патот, бидејќи тогаш „гори сè околу него“.

Скорпија: Бес што „врие“

Бесот кај Скорпијата е невидлив, но опасен. За разлика од Овенот, таа нема да вика, нема веднаш да реагира – но ќе го запамети секој момент од вашата навреда до најмал детал. Нејзините емоции не излегуваат брзо на површина, но кога ќе се прелеат, стануваат смртоносно прецизни.

Скорпиите не простуваат лесно. Нивната лутина е студена и одмаздољубива, и доаѓа кога најмалку ја очекувате – точно таму каде што најмногу боли. Нема врева, но има остар поглед, студени реченици и сурова вистина што може емотивно да ве „збрише“.

Јарец: Кога ќе пукне, „тешко на сите“

Јарецот делува смирено, прибрано и рационално – сè додека не ја премине точката на пукање. За разлика од Овенот, кој бесот го исфрла веднаш, Шкорпијата, која внимателно го дозира, Јарецот долго трпи, собира, игнорира… и потоа експлодира.

И тогаш, тоа не е мала драма, туку емотивен земјотрес, бидејќи никој не очекувал дека „студениот“ Јарец ќе изгуби контрола. Неговиот бес доаѓа со авторитет, со тежина и ве остава без зборови.

