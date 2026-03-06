Најголемиот производител на злато во светот купува три пати повеќе отколку што произведува

Водечкиот светски производител на злато со 10 проценти од глобалното производство е во голема мера зависен од овој метал, користејќи три пати повеќе злато отколку што ископува годишно. Толку високата стапка бара од Кина да купува толку многу злато од други земји што е и водечки светски увозник на овој вреден метал пишува CNN.

Кина води во глобалното производство, водено од силни инвестиции во рударска и рафинирачка инфраструктура. Русија ја консолидираше својата позиција како втор најголем производител, со значителни резерви во земјата. Австралија е голема рударска нација, која поседува некои од најголемите резерви на злато во земјата. Канада е значаен производител со големи операции во Онтарио и Квебек. САД првенствено е воден од Невада, која сочинува 70% од националното производство.

Водечки компании за рударство на злато се Newmont Corporation кој го задржа првото место во првата половина од 2025 година, и покрај падот на производството од 5%.

На второ место е Barrick Gold кој е голем глобален производител со значителни средства и трета компанија е Agnico Eagle Mines.