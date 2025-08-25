Во Црна Гора запленета марихуана вредна околу десет милиони евра, полицијата трага по уште лица

Фото: Freepik

Вишото државно обвинителство одреди притвор до 72 часа за две лица кои беа уапсени во акција за откривање на најголемата плантажа со марихуана во Црна Гора, со повеќе од 13 илјади садници.

В.Д. директорот на Управата на полицијата, Лазар Шќепановиќ, на прес-конференција изјави дека станува збор за заплена на марихуана вредна над пет милиони евра, а дека нејзината улична вредност достигнува и до десет милиони евра. Плантажата била откриена на локалитет во делот на Црмница, а непристапниот терен бил погодно тло за лицата кои учествувале во овој криминален потфат.

– Засадени се 13.100 садници, станува збор за избор на погодно земјиште, систем за наводнување и дотур на вода, систем за напојување со електрична енергија, изјави Шќепановиќ.

Шќепановиќ појасни дека насадите биле на осум парцели и тоа на 15 различни сопственици.

Плантажата била откриена пред два дена, а јавноста беше информирана за тоа вчера, пренесе Бета.

Шќепановиќ соопшти дека се работи на откривање на сите поврзани лица со плантажата со марихуана.