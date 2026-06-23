Рада „иска“ да биде новата ѕвезда во Македонија

Европратеничката Рада Лајкова сака да биде новата „ѕвезда“ во Македонија. Таа среде Европскиот парламент ни порача дека сме зборувале„дијалект на бугарскиот јазик“, а македонската историја била „фалсификат“.

Наезда на нови будалетинки од исток. Овој пат доаѓаат од партијата на Костадин Костадинов. Не оној струмичкиот.кое това момиче. Рада сака да биде позната во Македонија па затоа е опседната со нашата историја и јазик. Еми ела при нас, ќе ти најдеме и гаџе, односно момче македонче, коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“.