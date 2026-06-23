 Skip to main content
23.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 23 јуни 2026
Неделник

Разбиена криминална организација во Грција што крадела струја и нанела штета од над девет милиони евра

Балкан

23.06.2026

Три лица се уапсени, а уште 105 се осомничени дека се дел од криминална организација, која со специјализирани манипулации на електрични броила крадела струја во повеќе делови на Грција, при што нанела штета што надминува девет милиони евра, јави дописничката на МИА од Атина.

Од грчката полиција информираа дека од рано утрово во тек е акција во Солун во соработка со Операторот на дистрибутивната мрежа за електрична енергија (ДЕДДИЕ) за разбивање на криминалната организација „чии членови вршеле специјализирани манипулации на електрични броила на ДЕДДИЕ (во деловни објекти и домови) во регионите Атика, Македонија, Тракија, Тесалија и Пелопонез, со цел кражба на електрична енергија“.

Досега се уапсени тројца клучни членови на организацијата, додека вкупно 105 лица се осомничени како вршители на кражби на струја. Штетата нанесена на ДЕДДИЕ надминува девет милиони евра, информираа од полицијата.(МИА)

Поврзани вести

Балкан  | 22.06.2026
Македонскиот државјани е обвинет за убиство со умисла на 45-годишната жена на Крит
Балкан  | 22.06.2026
Поранешна европратеничка на Нова демократија и уште три лица осудени за неовластено користење мејлови на Грци кои живеат во странство
Хроника  | 17.06.2026
Кражба во тетовско: Одземена касата со пари од црквата „Свети Атанасиј“ во Брвеница