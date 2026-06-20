Бугарска европратеничка пее стара песна: Сме зборувале дијалект на бугарскиот јазик, а македонската историја била фалсификат

Бугарската европратеничка Рада Лајкова се огласи по инцидентот пред Амбасадата на Бугарија во Скопје, каде што беа запалени дипломатски возила, упатувајќи остри критики кон македонските институции и изнесувајќи контроверзни ставови за македонскиот јазик, историјата и идентитетот.

Во своето обраќање, Лајкова тврди дека сторителот го извршил делото без пречка, пред очите на полицијата, која, според неа, не реагирала.

Таа истовремено ја критикуваше реакцијата на европските институции и побара заштита на, како што наведе, правата на Бугарите во Македонија.

Бугарската европратеничка повтори ставови кои со години се предмет на спор меѓу Скопје и Софија, тврдејќи дека во Македонија се зборува „дијалект на бугарскиот јазик“ и дека поголемиот дел од населението има бугарско потекло.

Лајкова отиде и чекор понатаму, оценувајќи дека македонската историја е „фалсификат“, за кој тврди дека бил создаден од српски комунистички историчари во Белград.

Нејзините изјави доаѓаат во период кога односите меѓу Македонија и Бугарија остануваат чувствителни поради несогласувањата околу историските и идентитетските прашања, кои се дел и од поширокиот контекст на евроинтегративниот процес на земјата.