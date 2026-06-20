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Неделник

Бугарска европратеничка пее стара песна: Сме зборувале дијалект на бугарскиот јазик, а македонската историја била фалсификат

Балкан

20.06.2026

Бугарската европратеничка Рада Лајкова се огласи по инцидентот пред Амбасадата на Бугарија во Скопје, каде што беа запалени дипломатски возила, упатувајќи остри критики кон македонските институции и изнесувајќи контроверзни ставови за македонскиот јазик, историјата и идентитетот.

Во своето обраќање, Лајкова тврди дека сторителот го извршил делото без пречка, пред очите на полицијата, која, според неа, не реагирала.

Таа истовремено ја критикуваше реакцијата на европските институции и побара заштита на, како што наведе, правата на Бугарите во Македонија.

Бугарската европратеничка повтори ставови кои со години се предмет на спор меѓу Скопје и Софија, тврдејќи дека во Македонија се зборува „дијалект на бугарскиот јазик“ и дека поголемиот дел од населението има бугарско потекло.

Лајкова отиде и чекор понатаму, оценувајќи дека македонската историја е „фалсификат“, за кој тврди дека бил создаден од српски комунистички историчари во Белград.

Нејзините изјави доаѓаат во период кога односите меѓу Македонија и Бугарија остануваат чувствителни поради несогласувањата околу историските и идентитетските прашања, кои се дел и од поширокиот контекст на евроинтегративниот процес на земјата.