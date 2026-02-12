Паника во Чачак – Почина уште еден пациент по операција на крајници

Уште еден смртен случај по операција на крајници во болницата во српскиот град Чачак. Овој пат се работи за 38-годишен маж, кој починал во постоперативниот тек по операцијата на третиот крајник, соопшти Министерството за здравство на Србија, објавија српските медиуми.

Од Министерството додаваат дека пациентот имал и други болести.

Пред три дена во истата болница почина четиригодишно девојче по рутинска операција на крајниците.

„Пациентот самостојно аплицирал за споменатата хируршка интервенција поради проблеми со дишењето од кои страдал со години, свесен за ризикот од самата интервенција поради други придружни болести од кои страдал“, соопшти Министерството за здравство.

Како што е објавено, Министерството испратило свои инспектори во Чачак по добивањето на информацијата, а со одлука на министерот за здравство, управувањето со ОРЛ одделението во акушерството Чачак го презеле лекарите од УКЦ Србија и УКЦ Крагуевац, сè додека не се утврдат сите околности што доведоа до двата смртни случаи во ова одделение за краток временски период.

Дополнително, како што е наведено, министерот за здравство Златибор Лончар дал наредба за воведување привремени мерки во болницата, што подразбира преземање на управувањето со оваа здравствена установа во наредниот период.

По смртта на четиригодишното девојче, оставка поднесе директорот на болницата. Граѓаните организираа протести и бараат да се објави како се случила смртта на малата Ема.

Министерството за здравство претходно објави дека во вторникот е испратен увид во болницата во Чачак за да се испитаат околностите што довеле до смртта на девојчето. Нареден е и надворешен стручен надзор, кој, како што беше наведено тогаш, го вршат еминентни доктори – професори од терцијарни здравствени установи од областа чија работа се проверува.

Наведено е дека сите резултати од надзорот и инспекциската работа во болницата ќе бидат транспарентно достапни за семејството на починатото девојче, како и за пошироката јавност.

Вишото јавно обвинителство во Чачак во вторникот објави дека е наредена обдукција на телото на девојчето и дека обвинителството потоа ќе одлучи за понатамошниот тек на постапката.