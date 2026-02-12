 Skip to main content
12.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 февруари 2026
РКЕ се огласи по оставката на Бислимоски

Економија

12.02.2026

Регулаторната комисија на енергетика информира дека Марко Бислимоски, претседател на РКЕ денес го извести Собранието на Македонија дека поднесува оставка од функцијата претседател на РКЕ.

Согласно Законот за енергетика и Статутот на РКЕ, се додека не се донесе одлука за престанок на функцијата претседател на РКЕ, Бислимоски ќе ја извршува функцијата. РКЕ ќе продолжи да функционира и да ги извршува надлежностите и обврските кои ги има согласно Законот за енергетика.

Вработените и членовите во РКЕ јавно му се заблагодаруваат на долгогодишната соработка на претседателот Марко Бислимоски, се вели во соопшението од РКЕ.

