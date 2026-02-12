Како одговор на прашање за забрзаното членство на Украина во ЕУ, унгарскиот премиер Виктор Орбан цитираше стихови од оперетата „Кралицата на чардашот“ и рече: „Сонувајте, сонувајте, слатки соништа“.

На брифинг пред неговото заминување на неформалниот самит на ЕУ денеска во Брисел, кој ќе се фокусира на наоѓање решенија за економските проблеми, тој потврди дека унгарскиот суверенитет е од најголема важност и дека унгарската влада нема да дозволи да биде загрозена или уценувана.

ЕУ одлучи да оди во војна, отворено признава дека сака да учествува и ќе учествува во европско-руската војна што ќе се случи во Украина помеѓу 2026 и 2030 година. Затоа одлучија да одат во војна, да изградат воена економија и да го подготват населението за можноста за војна – претходно нагласи Орбан.

Тој додаде дека Унгарија се обидува да се држи подалеку од ова, Словаците и Чесите исто така презедоа слични чекори, но дека сите освен овие три земји „сакаат да влезат во војна, а не да излезат“.

Орбан уште еднаш нагласи дека заканите на Киев кон Будимпешта јасно покажуваат дека европската идеја за изградба и вооружување на моќна украинска армија со европски пари е спротивна на безбедносните интереси на Унгарија.

Денес, Украина претставува закана за Унгарија, а во иднина би можеле да произлезат многу проблеми од сè помоќна украинска армија на источните граници на Унгарија. Затоа не учествуваме во финансирањето на украинската армија – рече Орбан.

Унгарскиот премиер посочи што е потребно за да се реши проблемот со европската економија, која моментално е во пад и постојано ја губи својата конкурентност.

Потребен е мир, бидејќи војната е лоша и ја блокира економијата, а исто така и дека парите што ги произведуваат европските луѓе треба да се трошат на нас самите, а не да се испраќаат некаде на друго место, на пример во Украина – рече Орбан.

Како дополнителна пречка за европската конкурентност, тој ги спомена високите цени на енергијата, за кои смета дека мора да се намалат. Лидерите на ЕУ обично водат дискусии на различни теми, нагласи Орбан, додавајќи дека на крајот сè се сведува на Украина и парите што треба да се испратат во Украина.